انت الان تتابع الإمارات وسوريا.. تقارب سياسي لاحتواء تركيا وإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - انفتاح أبوظبي على دمشق، خاصة في ظل استمرار أزمة حصار قطر، يرمي فضلا عن تقويض الحضور الإيراني في سوريا إلى ضمان ألا تكون الدوحة أو أنقرة سباقتين في التطبيع مع الأسد.

في الوقت الذي ينشغل العالم والمنطقة العربية بتداعيات قمة العشرين، عملت أطراف خليجية، في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة بعيدا عن الأضواء خلال الفترة الأخيرة من أجل إنعاش علاقتها بنظام الرئيس بشار الأسد الذي يسعى إلى ترجمة سيطرته الميدانية في سوريا لمكاسب سياسية إقليميًا، خاصة بعد تقارب الأردن وإعادة تطبيع العلاقات مجددا مع الأسد، الذي بدأ في إحكام قبضته على كافة الأراضي السورية، وهو ما دفع الدول الإقليمية لإعادة توجهها السياسي في شكل العلاقات مع البلد الذي مزقته الحرب على مدار 7 سنوات.

البداية، كشف موقع "المصدر" الإخباري المقرب من النظام السوري، معلومات تفيد بأن المملكة العربية السعودية وسوريا تعملان من خلال قنوات خلفية عبر الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى مصالحة سياسية. ووفقا للموقع، فقد أعلنت أبو ظبي، التي جمدت علاقاتها مع دمشق منذ بداية الحرب في سوريا استجابة لضغوط سعودية،

البداية، كشف موقع "المصدر" الإخباري المقرب من النظام السوري، معلومات تفيد بأن المملكة العربية السعودية وسوريا تعملان من خلال قنوات خلفية عبر الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى مصالحة سياسية. ووفقا للموقع، فقد أعلنت أبو ظبي، التي جمدت علاقاتها مع دمشق منذ بداية الحرب في سوريا استجابة لضغوط سعودية، مؤخرا أنها تتفاوض على إعادة فتح سفارتها في دمشق وإعادة العلاقات الكاملة مع نظام الأسد. كما زار نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات علي محمد بن حماد الشامسي دمشق مطلع يوليو الماضي، فيما رجحت مصادر أنه التقى رئيس الإدارة العامة للمخابرات العامة في سوريا اللواء ديب زيتون، وفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية، بحسب "رويترز".

اقرأ أيضًا: أمريكا تضع أهدافا جديدة لإطالة أمد الحرب في سوريا وذكرت الصحيفة أن الشامسي بحث مع مضيفه السوري، مواضيع أمنية وسبل استئناف العلاقات المجمدة بين البلدين، كما طرحت الإمارات احتمال استئناف غير مباشر للعلاقات الثنائية عبر تكليف سفير الإمارات في بيروت حمد سعيد الشامسي بإدارة شؤون السفارة في دمشق من مقره بالعاصمة اللبنانية. أما صحيفة الأخبار اللبنانية، فنوهت بأن البلدين حافظا رغم الحرب في سوريا، على مستوى معين من الدفء في علاقتهما عبر القنوات الأمنية، كما واصل القسم القنصلي بالسفارة السورية في أبو ظبي تقديم خدماته للجالية السورية بالإمارات. وتابعت "أرسلت السلطات في الإمارات خلال الأشهر الأخيرة أكثر من فريق صيانة للكشف على سفارتها في دمشق في مؤشر إلى إمكان استئناف نشاط ما". كما أُعلن في مايو الماضي عن استئناف تسيير الخط الجوي بين محافظة اللاذقية السورية وإمارة الشارقة بعد توقف دام سنوات.

اقرأ أيضًا: القمة الرباعية حول سوريا.. مطامع تركية وتباين أوروبي وقبل بضعة أشهر، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أنه كان من الخطأ إقصاء سوريا من الجامعة العربية، وأن العالم العربي يجب أن يعمل مع دمشق على الفور. أضف إلى ذلك، أنه تم الحديث قبيل انطلاق معارك الجنوب السوري عن دور إماراتي في دفع الفصائل نحو القبول بالتسوية، بالإضافة لكون وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش طالب بدور عربي أكبر في حل الأزمة السورية، مؤخرًا. وطالب "قرقاش" بالعودة إلى "جنيف 1" وسط حديث عن إرسال قوات عربية إلى سوريا لتحل محل القوات الأمريكية بناءً على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لموقع "الإمارات".

اقرأ أيضًا: 4 سيناريوهات تكشف أسباب تخلي واشنطن عن أكراد سوريا في حين يرى موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن انفتاح كل من أبوظبي على دمشق، خاصة في ظل استمرار أزمة حصار قطر، يرمي فضلًا عن تقويض الحضور الإيراني في سوريا، إلى ضمان ألا تكون الدوحة أو أنقرة سباقتين لإعادة علاقتهما مع النظام السوري. وأكد الموقع أن التنافس الخليجي للسيطرة على عدة ساحات قتال عزز تدخُّل أطراف غير عربية في عواصم رئيسية تقع في قلب العالم العربي، مثل دمشق والقاهرة وبغداد، فيما ترفض الإمارات والسعودية حقيقة أن تركيا وإيران هما حاليًا الدولتان الأكثر نفوذا في المنطقة. محللون أشاروا إلى أنه سواء أكان تقرب الرياض وأبوظبي من دمشق يتعلق بحاجة جيوسياسية، أو بهدف إيديولوجي هو احتواء نفوذ كل من تركيا وإيران وقطر، فكل هذه المستجدات تصب لا محالة في مصلحة طرف واحد هو نظام الأسد، بحسب الموقع البريطاني.

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وسوريا.. تقارب سياسي لاحتواء تركيا وإيران على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .