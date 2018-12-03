"الوطن": مسيرة الإمارات عمادها الأول هو بناء الإنسان

قالت صحيفة خليجية، إن مسيرة الإمارات عمادها الأول هو بناء الإنسان والاستثمار في الكادر البشري.

وتابعت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "يوم للوطن ومستقبله وتأكيد الارتباط المتين بجذوره يوم لتجديد العهد بالبقاء على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" وإخوانه الذين قدموا للبشرية مثالا رائدا على أنقى وأجمل ما يمكن أن يثمره العمل لأجل الوطن.. اتحاد شامخ عزيز كريم قوي محصن بالوطنية التي يحملها أبناؤه إخلاصا واستعدادا للتضحية والبذل والعطاء ليبقى في الريادة ويرسخ موقعه وطنا للرسالة الحضارية بتفرده وإنجازاته ومكاسبه التي جعلته الأسعد والأسرع نموا وتقدما.

وأضافت " هذا زايد.. هذه الإمارات " عبارة حملت الكثير من المعاني التي تنقل للعالم بأكمله دستور التلاحم الوطني وأسس تقدمه ورفعته لتجدد التأكيد أن العزم والزخم الذي تكتسبه مسيرة الوطن نحو المستقبل وما يحمله لصالح البشرية برمتها ينطلق من إخلاص أبنائه وولائهم لقيادتهم والأسس التي وضعها القائد المؤسس وهو ما أكدته القيادة الرشيدة خلال اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأكيد مضي دولة الاتحاد بثقة وعزم في مسيرتها المباركة على نهج الشيخ زايد بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأوضحت أن مسيرة الإمارات عمادها الأول هو بناء الإنسان والاستثمار في الكادر البشري الإنسان الواعي المتمكن المخلص الملم بالمتغيرات والمتسلح بأحدث علوم العصر والمؤمن بقضايا وطنه والذي يحمل في خلايا روحه كل الولاء للإمارات وقيادتها ليكون دائما حاملا لمشعل الغد أمينا على دوره في خدمة مسؤولياته فخورا بخدمة وطنه مخلصا لواجبه في الميادين كافة..

فكان الرهان الرابح حيث الإنسان هو الأغلى وكل ما يدعم تمكينه في صدارة الأولويات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز مسيرة ومكانة الوطن.

ولفتت إلى أن أكبر الأحلام وأكثرها أمانة ومسؤولية مهما عظمت هو كل ما يخدم الوطن ويرسخ ريادته ويعزز مسيرته وهو شأن وطني عام في الإمارات حيث ترفد جميع الجهود مسيرة التفوق والتقدم فتنتج الإنجازات والمكتسبات التي ينعم بها الجميع ويتشاركون في تعزيز أعمدتها.

وتابعت وطن ينجز كل ما يعزز مكانته العالمية في طريقه إلى الصدارة وينهل من مخزون لا ينضب من القيم والأصالة والفكر المتقد والطموح الذي لا يعرف الحدود ويستمد من قيادته القوة والصبر والمثابرة وقهر المستحيل ويقتدي بإرث القائد المؤسس وقدم شعبه ملاحم في العمل الوطني والاستعداد للتضحية في سبيله سينتصر دائما وفي أي مجال كانت المنافسة فيه باسم الإمارات.. إمارات زايد الخير وشعبه الوفي الذي قدم أمثلة لا تنتهي على ترجمة كل ما تعلموه في مدرسة القائد الخالد إلى أفعال يباهون بها العالم أجمع.

وقالت " الوطن" في ختام افتتاحيتها .. إن الإمارات قدمت نماذج استثنائية في التنمية والسير بثبات نحو قمم الهرم العالمي في كل ما يثبت علو شأنها وقوة كيانها كل هذا قدمته الإمارات خلال فترة قياسية لا تقاس بعامل الزمن لأن هذه الأرض راهنت على الإنجازات والنجاحات والتقدم وما توجده على أرض الواقع.. الملحمة الإماراتية التي باتت مصدر إثراء لجميع الباحثين عن الأمل .. النجاح.. القوة.. الإنجاز.. تحلق بطموحات لا تعرف الحدود على نهج الشيخ زايد الذي أرادها أن تكون دائما في أعلى قمم المجد.. ونجحت