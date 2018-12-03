شكرا لقرائتكم خبر عن تادرس قلدس: مشروع "كفاية 2" بداية مهمة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد تادرس قلدس ،عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، ببدء تنفيذ مشروع " كفاية 2" لمواجهة الزيادة السكانية، لاسيما فى المحافظات الأكثرا فقراً، لافتاً إلي أن هذا المشروع يعمل على كسر دائرة الفقر بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، مستهدفًا (1.148.861) أسرة لديها (ثلاثة أطفال أو أقل) في عشر محافظات تُعد المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الخصوبة.

وقال قلدس – في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن مصر حققت نجاحات كبيرة فى معدلات التنمية الاقتصادية ولكن المواطنين لا يشعرون بذلك بسبب الزيادة السكانية المبالغ فيها، لافتاً إلى أن مواجهة الزيادة السكانية تتطلب توعية المجتمع ومواجهة مشكلات الأمية والبطالة.

واضاف قلدس، أن المشاكل الاجتماعية للزيادة السكانية تتسبب فى تدهور احوال الاسرة ماديا واضطرارهم الى تشغيل الابناء لجلب المال.

وطالب قلدس، بتوسيع دائرة "مشروع 2 كفاية" وزيادة أعداد العيادات التوعوية للسيدات من مختلف الاعمار، بالإضافة الى التوعية عبر وسائل الاعلام المختلفة بأهمية تنظيم الأسرة للفرد والمجتمع.