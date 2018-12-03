شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الكندى: نتطلع إلي مضاعفة الشراكات الكندية الافريقية بالتعاون مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، صباح اليوم الأثنين، السفير جيس داتون - سفير دولة كندا لدى مصر.

وفي مستهل اللقاء، أعرب السفير الكندي، عن سعادته للقاء رئيس اللجنة مؤكداً على العلاقات الوطيدة التي تربط الشعبين المصرى والكندى، وأن هناك دعماً كبيراً من الشعب والحكومة الكندية لمصر في توجهها نحو القارة الأفريقية وتطلعه لمواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين.

وتطرق اللقاء – حسب البيان الصحفي الصادر اليوم، إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل الارتقاء بالعلاقات المصرية الكندية خلال الفترة المُقبلة مع الوضع في الاعتبار بأهمية التعاون المشترك بين كندا والقاهرة في التعامل مع الملف الأفريقي وإمداد الجانب المصرى بالخبرة الكندية السابقة في القارة الأفريقية، وذلك دعماً لدور مصر المرتقب في خلال توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام القادم.

من جانبه قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الافريقية، إن اللجنة وضعت خطة للعمل في المجال الأفريقي من خلال منهج تشريعي وتنفيذي، لافتاً إلي أنها لا تعمل بمعزل عن الحكومة أو القيادة السياسية.

واضاف رضوان، أن اللجنة قامت اللجنة بزيارة عدة دول أفريقية لدعم ذلك، مضيفا:"هناك تنسيق دائم وتناغم بين البرلمان والحكومة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية فمصر لديها أهداف محددة في أفريقيا لابد من مراعاتها وهي لا تقتصر علي النجاح لمصر فقط بل لجميع الأطراف مثل التخلص من الأثار المترتبة علي الاستعمار والأيدولوجيات المرتبطة بذلك الفكر مع ضرورة تغيير فكر الأفارقة تجاه التعليم وقضايا تمكين المرأة".

بدوره أكد السفير الكندي، دعم بلاده سير عمليه السلام في أفريقيا من خلال قوات حفظ السلام المتواجدة هناك، مشددا على أن النظرة إلي أفريقيا تنموية.

وتابع:"نتطلع لمزيد من الاستثمارات بالقارة السمراء مع مضاعفة الشراكات الكندية الأفريقية بالتعاون مع مصر، فضلاً عن أن كندا تعمل في مجال التنمية المجتمعية في أفريقيا مثل تعليم الفتيات وتمكين المرأة والمساعدات العسكرية وإقامة الشراكات والمعاهد الإقليمية، ونتواصل في السفارة الكندية دائما مع وزارة الخارجية المصرية لتبادل الخبرات حول الملف الأفريقي، ولدينا برامج عديدة في كندا للتعامل مع اللاجئين، حيث أن مصر وجهة لاستقبالهم".

وشهد اللقاء اعتراض النائب طارق رضوان علي مسمى اللاجئين، مؤكداً أن القيادة السياسية المصرية تري أنهم ضيوف علي مصر ويتمتعون بجميع حقوق المواطنين المصريين.

وأضاف:"لسنا بحاجة لإقامة برامج لهم حيث أننا لم نقم لهم خياماً أو ملاجئ من الأساس".

وأبدي السفير الكندي تقديره لقناعات القيادة السياسية في تعاملها مع ملف اللاجئين وما يمثله من عبء علي النظام وعلي الدولة ومواردها.

وفي نهاية اللقاء شكر "رضوان"، السفير "الكندي" معرباً عن تطلع اللجنة لمواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف التحديات مع الاستفادة من الخبرات الكندية فى القارة الأفريقية.