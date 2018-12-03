شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإماراتى يزور جناح "الإنتاج الحربى" فى معرض ايديكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، محمد بن حمد البواردى، وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتى، والذى يزور مصر حاليا، للمشاركة فى فعاليات معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية.

ويقام معرض ايديكس على مدار ثلاث أيام متواصلة، بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة أكثر من 373 شركة عالمية.