شكرا لقرائتكم خبر عن أكمل قرطام: هدف حزب "المحافظين" تقوية الدولة داخليا وخارجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بأمانة الحزب بالجيزة فى تشكيلها الجديد برئاسة خالد فرج خطاب، بحضور عدد من قيادت الحزب وأمانة الجيزة.

وبحسب بيان صادر عن الحزب اليوم الاثنين، قال عمرو الشريف نائب رئيس الحزب، لشؤون التنظيم، إن اللقاء جاء ضمن خطة الحزب للتوسع فى استكمال أمانات الحزب فى المحافظات المختلفة، موضحا أن الفترة المقبلة تستهدف اختيار كوادر سياسية وتنظيمية على قدر كبير من التواصل الجماهيرى والخبرة للدفع بهم فى انتخابات المحليات المقبلة، فى إطار سياسة الحزب التى تهدف إلى مواجهة المشاكلات التى يعانى منها المواطنين فى القطاعات المختلفة كالزراعة والسياحة وإتاحة فرص العمل ومشاكل المحليات.

وقال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن التغيير هو خلاف بين الماضى والمستقبل، موضحًا أن الحراك السياسى يضمن الانتقال السلمى نحو للمستقبل دون خلاف، مؤكدًا على أن وجود وجهات نظر مختلفة تدعم لحمة الدولة المصرية، وأن عدم وجود معارضة يجعل الدولة ضعيفة، موضحًا أن هدف حزب المحافظين هو تقوية الدولة داخليا وخارجيا.

وأكد قرطام، على أهمية الاستمرار فى عملية الإصلاح السياسى، وأنه لا إصلاح اقتصادى بدون إصلاح سياسى لأن السياسة هى التى تقود الإقتصاد، مشيرًا إلى أنه من الضرورى مواكبة التقدم العالمى لأن الهوة تزاداد بيننا وبين العالم الخارجى فى جميع المجالات، مشددا على أهمية تصحيح منظومة التعليم لأنه يحدد مصير هذه الأمة، مؤكدا أن الشعب المصرى ذو فطرة طيبة وهو شعب ذكى جدا وقادر على الإنجاز لكن فى ظل النظام، ولكن بدون نظام تنهار الشعوب، لافتًا إلى أن دور الشباب فى عملية الإصلاح والتطوير لأن لديهم قدرة على التضحية والعمل التطوعى بتجرد ووطنية.