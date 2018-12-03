شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مجدى بيومى يتقدم بطلب إحاطة بسبب حوادث طريق بنى سويف الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى بيومى، عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات، بشأن تكرار عدد من الحوادث على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف، ما ينتج عنها حصد أرواح العديد من المواطنين بشكل شبه يومى.

وطالب بيومى، فى بيان صحفى له اليوم، وزارة النقل بعمل إصلاحات للطريق وإحلال وتجديد وتزويده بالخدمات اللازمة من إنارة وإرشادات مروروية للتصدى لحوادث الطرق خاصة مع بدء موسم الشتاء وزيادة الشبورة التى تعد من أسباب زيادة الحوادث نتيجة عدم الاستعداد الكافى لها، مطالبا بمزيد من الدوريات المرورية على الطريق فى الحالات الطارئة وأيام الطقس السيئ.

وشدد عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، على ضرورة حصر كل الطرق المتهالكة على مستوى الجمهورية ووضع ميزانية للبدء فى إعادة تطويرها والاهتمام بها ووضع مزيد من الخدمات والمرافق عليها خاصة الطرق الصحراوية والسريعة للحد من نزيف الحوادث المتكرر.