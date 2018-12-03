انت الان تتابع «ممكن أعمل مكالمة».. 4 عمال يختطفون عاطلا بمدينة بدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد رشدي ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٦ م

نجحت قوات الأمن بمحافظة القاهرة، في ضبط أربعة أشخاص بمدينة بدر بالقاهرة، لقيامهم باحتجاز أحد الأشخاص، والتعدي عليه بالضرب وإصابته، لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحدهم. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقى مباحث قسم شرطة بدر بالقاهرة، بلاغا يفيد قيام بعض الأشخاص باحتجاز أحد المواطنين داخل عقار تحت الإنشاء كائن بمنطقة ابنى بيتك، والتعدى عليه بالضرب وبالانتقال والفحص تم ضبط كل من "كرم.أ.م" 33 سنة، وشقيقه "خالد" 38 سنة عامل، و"عادل.م.ع" 40 سنة، و"محمود.ع.م" 28 سنة عامل. كما تم ضبط المجنى عليه "محمود.أ.إ" 27 سنة، بصحبتهم، به عدة إصابات بأماكن متفرقة.

وعثر بحوزتهم على (سلاح أبيض "مطواة"، عصا خشبية)، وبسؤال المجنى عليه اتهمهم باختطافه واحتجازه وتكبيله والتعدى عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات. وبمواجهة المتهمين بأقوال المجنى عليه أيدوها، أقر المتهم الأول أنه منذ نحو 3 أسابيع تقابل مع المجنى عليه وطالبه الأخير بإجراء مكالمة هاتفية من هاتفه المحمول

وعثر بحوزتهم على (سلاح أبيض "مطواة"، عصا خشبية)، وبسؤال المجنى عليه اتهمهم باختطافه واحتجازه وتكبيله والتعدى عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات.

وبمواجهة المتهمين بأقوال المجنى عليه أيدوها، أقر المتهم الأول أنه منذ نحو 3 أسابيع تقابل مع المجنى عليه وطالبه الأخير بإجراء مكالمة هاتفية من هاتفه المحمول إلا أنه غافله واستولى على الهاتف وفر هاربا، وفى وقت لاحق وحال سيره بصحبة باقى المتهمين بمنطقة الجهاز بدائرة القسم مُستقلين إحدى السيارات قيادته، شاهد المجنى عليه فاصطحبوه داخل السيارة كرها عنه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة" وتوجهوا به إلى العقار محل الضبط، وقاموا بتكبيله والتعدى عليه بالضرب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم مُحدثين ما به من إصابات لإجباره على إعادة الهاتف المستولى عليه.