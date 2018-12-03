الان تتابع إعدام 7 جواسيس للاحتلال الإسرائيلي في غزة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غزة - الخليج 365:
أصدر القضاء العسكري بقطاع غزة، اليوم، حكما بالإعدام بحق 6 أشخاص بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، كما قضي بالأشغال الشاقة على 7 آخرين.
وحذر إياد البزم، القيادي في حركة حماس بقطاع غزة، في مؤتمر صحفي، من مصير مشابه لكل من يتعاون مع الاحتلال، وقال: ” هذه الأحكام رسالة واضحة لعملاء الاحتلال أن هذه هي نهايتهم وهذا هو مصيرهم المحتوم الذي لا مفر منه”.
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