الان تتابع إعدام 7 جواسيس للاحتلال الإسرائيلي في غزة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غزة - الخليج 365:

أصدر القضاء العسكري بقطاع غزة، اليوم، حكما بالإعدام بحق 6 أشخاص بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، كما قضي بالأشغال الشاقة على 7 آخرين.

وحذر إياد البزم، القيادي في حركة حماس بقطاع غزة، في مؤتمر صحفي، من مصير مشابه لكل من يتعاون مع الاحتلال، وقال: ” هذه الأحكام رسالة واضحة لعملاء الاحتلال أن هذه هي نهايتهم وهذا هو مصيرهم المحتوم الذي لا مفر منه”.