رئيس الوزراء العراقي يقدم مقترحاً لحل أزمة الحكومة

وكشف مصدر مطلع، الإثنين، أن القوى السياسية العراقية تجري حراكًا مكثفًا للتوصل إلى صيغة اتفاق، تُمكّن من اختيار ثمانية وزراء متبقين في حكومة عادل عبد المهدي، خلال جلسة البرلمان المخصصة لهذا الهدف، غدًا الثلاثاء.
وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - أن بعض القوى قدمت مقترحات كحلول وسط، للتقريب بين الأطراف المتصارعة، موضحًا أن هناك مرونة في مسألة استبدال بعض المرشحين، الأمر الذي قد ينسف الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر.
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