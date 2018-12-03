رئيس الوزراء العراقي يقدم مقترحاً لحل أزمة الحكومة

قدم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الإثنين، مقترحًا لحل أزمة الحكومة، يتمثل في طلب تغيير مرشح الكتل المعترض، ودعوة باقي الكتل إلى الموافقة على البدلاء الجدد، مشيرًا إلى عدم التوصل إلى موافقة نهائية بشأن هذا المقترح الذي لا يزال موضع نقاش.

وكشف مصدر مطلع، الإثنين، أن القوى السياسية العراقية تجري حراكًا مكثفًا للتوصل إلى صيغة اتفاق، تُمكّن من اختيار ثمانية وزراء متبقين في حكومة عادل عبد المهدي، خلال جلسة البرلمان المخصصة لهذا الهدف، غدًا الثلاثاء.

وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - أن بعض القوى قدمت مقترحات كحلول وسط، للتقريب بين الأطراف المتصارعة، موضحًا أن هناك مرونة في مسألة استبدال بعض المرشحين، الأمر الذي قد ينسف الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر.