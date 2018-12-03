مواجهات بين الشباب الفلسطينى وقوات الاحتلال شمال رام الله

اندلعت مواجهات صباح اليوم الإثنين، في بلدة بيرزيت شمال رام الله، بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلى.

وقال مراسل وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال عدة مبانٍ سكنية في البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات، أو إصابات.

وأضاف، أن جنود الاحتلال أخضعوا عددًا من الشبان للتفتيش، ودققوا في هوياتهم.

