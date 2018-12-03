اليوم.. الحكم في "فضيحة جنسية" هزت لجنة نوبل للأدب

تصدر محكمة استئناف سويدية، الإثنين، حكمها في قضية اغتصاب هزت الهيئة القائمة على منح جائزة نوبل للأدب.

وطعن الفرنسي جان كلود أرنو، ضد حكم بالسجن سنتين أصدرته بحقه محكمة ستوكهولم الجزئية في أكتوبر الماضي، لإدانته بواحدة من تهمتي اغتصاب موجهتين ضده.

وينكر أرنو التهمتين اللتين تتعلقان بامرأة واحدة، وتعودان إلى أواخر 2011، وكان أرنو يدير سابقًا قاعة عرض تمولها الأكاديمية السويدية جزئيًا، التي تمنح جائزة نوبل للأدب وفي نوفمبر من العام الماضي، نشرت صحيفة "داجنز نيهيتر" الصادرة في ستوكهولم اتهامات بسوء السلوك الجنسي ضد أرنو موجهة من 18 إمرأة.

وأوقفت الأكاديمية التمويل لقاعة العرض وكلفت شركة محاماة بالتحقيق في الاتهامات وفتح الإدعاء العام تحقيقا بعد ذلك، ولكنه أسقط عدة تهم بسبب عدم كفاية الأدلة أو سقوط العقوبة بالتقادم.

يذكر أن أرنو هو زوج الشاعرة كاتارينا فروستينسون العضوة بالأكاديمية وساهمت الفضيحة الجنسية واتهامات بانتهاك قواعد تعارض المصالح، في حدوث انقسام عميق في الأكاديمية جاء في محوره أرنو وزوجته.

واستقال العديد من أعضاء الأكاديمية السويدية البالغ عددهم 18 عضوًا وأعلنت الأكاديمية في مايو الماضي، أنها لن تمنح جائزة نوبل للأدب هذا العام، مشيرة إلى حاجتها إلى الوقت لتعيين أعضاء جدد واستعادة ثقة الناس.

