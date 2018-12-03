شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هبة هجرس تدعو الفتيات والطلاب ذوى الإعاقة لزيارة وحضور جلسة للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت كلا من النائبتين جليلة عثمان والدكتورة هبة هجرس، دعوة، إلى مقررات وعضوات المجلس القومى للمرأة بالمحافظات، على مقعد الإعاقة وأعضاء وعضوات لجنة المرأة ذات الإعاقة بالقومى للمرأة وعدد من طلاب المدارس من ذوى الإعاقات المختلفة لقضاء يوم فى البرلمان، احتفالا باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة .

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، فى تصريحات لها، أن الدعوة تتضمن زيارة مبنى البرلمان وحضور إحدى جلساته فى شرفه قاعة المجلس الرئيسية.

وأوضحت هجرس، فى تصريحات لها، أن توجيه الدعوة لنساء وفتيات وطلاب مدارس من ذوى الإعاقة لزيارة البرلمان وحضور احدى جلساته يأتى كتقليد جديد ينتهجه مجلس النواب فى دعمه لقضايا الإعاقة وكهدية من المجلس لهم كون المجلس أول مبنى رسمى مصرى متاح إتاحة كاملة للأشخاص ذوى الإعاقة وأن مجلس النواب الحالى وفى مثل هذا التوقيت من العام الماضى اطلق جلسات المناقشات النهائية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى اقره البرلمان وأصدره الرئيس السيسي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان بتشكيلته الحالية يمتاز عن كل المجالس النيابية المصرية السابقة بأنه أتاح أفضل تمثيل ممكن للأشخاص ذوى الإعاقة بين أعضاءه حيث يمثل هذه الشريحة 9 نواب 8 منهم منتخبين وعين رئيس الجمهوريه العضو التاسع .