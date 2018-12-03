شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية البرلمان" تعقد 5 اجتماعات الأسبوع المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الأسبوع المقبل، خمسة اجتماعات برئاسة النائب أحمد رسلان، لمناقشة عدد من القضايا والملفات فى الشأن العربى وطلبات الإحاطة.

وتستهل اللجنة اجتماعاتها يوم الأحد المقبل، بمناقشة آخر التطورات للوضع فى سوريا، وتبحث يوم الإثنين، العلاقات المصرية الإماراتية، وفى آخر اجتماع لها الأسبوع المقبل تناقش عددا من الطلبات، منها طلب بشأن تعرض سيدة للضرب بدولة الكويت.

كما تنظر فى طب إحاطة بشأن كثرة الشكاوى من الجاليات المصرية المقيمة فى الدول العربية وآخرهم شكوى من المواطنة فاطمة عزيز، والتى تم التعدى عليها بالكويت، وطلب أخير حول الصعوبات التى تواجه العمالة المصرية فى الدول العربية الشقيقة.