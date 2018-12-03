شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الجندى يطالب الحكومة بالإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب الحكومة بالإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير جميع المناطق العشوائية بمختلف المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية، مشدداً على أهمية تفعيل استراتيجية متكاملة لتطوير التطوير العمراني المتكامل للأحياء السكنية المتدهورة، من خلال مدخل تنموي متكامل.

وتساءل " الجندى " فى طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق عن آليات الحكومة لإدارة مشروعات التطوير العمراني المتكامل للأحياء السكنية المتدهورة لإيجاد بيئة سكنية جيدة، لتفعيل عملية الارتقاء و التطوير العمراني في المناطق العشوائية المتدهورة سكنيا ، من خلال الإمداد والتطوير بالخدمات الأساسية ( شبكات مياه - وشبكات الصرف الصحي - والكهرباء - والطرق الداخلية - ونظم جمع القمامة - والتخلص من القمامة).

وأكد النائب مصطفى الجندى، ضرورة وضوح خطة لإحلال وتجديد هذه المناطق على مستوى الجمهورية مع وضع برامج متكاملة لتوفير فرص عمل لسكان هذه المناطق المتدهورة، الأمر الذي سيزيد احساس المواطنين بالإنتماء إلى مناطقهم الأصلية ويدفعهم إلي التعامل بإيجابية أكثر مع خطط التنمية والتطوير الرسمي وتفعيل المشاركة المجتمعية علي كل المستويات.

وشدد الجندي، على أهمية أن يتم البدء بالمناطق شديدة الخطورة على قاطنيها، وذلك تلبية لاحتياجات المجتمع من تزايد الطلب على الإسكان والخدمات الأساسية، وإعادة استغلال الموارد المتاحة لتوفير المسكن الملائم من منظور يحقق الاقتصادية، والكفاية لمختلف التجمعات، مشيراً الى أن نقص الخدمات نتيجة عدم الاهتمام بهذه المناطق القديمة يقلل من القدرةعلى التطوير الذاتي لها، ما يدفع إلى التوسع والتمدد، من خلال الاستمرار في إنشاء أحياء سكنية جديدة على أطرافها بتكاليف باهظة.