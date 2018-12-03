شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "طاقة البرلمان" يطالب الحكومة بالإسراع فى تنفيذ خطة إحياء صناعات الغزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بخطة وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لتطوير وتحديث قطاع الغزل والنسيج للنهوض بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وأعلن " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم، تاييده التام لهذه الخطة التى تتضمن توريد عدد ضخم من الماكينات والمعدات الحديثة للمصانع وكذلك تأهيل العنصر البشري ودمج 23 شركة فى 10 شركات بغرض التخصص بينها 3 مراكز صناعية كبرى 'المحلة – كفر الدوار – حلوان، كما أيد رؤية وزير قطاع الأعمال العام لتحديث محالج القطن التابعة وتقليص عددها من 25 إلي 11 محلجا مع رفع الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف وتمويل خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج والتى تبلغ تكلفتها التقديرية نحو 25 مليار جنيه من خلال حصيلة بيع الأصول العقارية غير المستغلة، مطالبا من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الحفاظ على العمالة داخل قطاع الغزل والنسيج.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن قطاع الغزل والنسيج بجميع شركاته عانى أشد المعاناة على مدى أكثر من 30 عاما وتراكمت خسائره ومديونياته وكثرت مشكلاته وأزماته، مطالبا من الحكومة خاصة الدكتور محمد معيط وزير المالية مساندة جهود وزير قطاع الأعمال العام لإحياء صناعة الغزل والنسيج، لافتًا إلى أن مصر كانت من الدول الرائدة فى صناعات الغزل والنسيج وعلى الحكومة الإسراع فى تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام حتى يتم علاج جميع المشكلات التى عانى منها هذا القطاع الحيوى، مؤكدًا على أن الفرصة لا تزال أمام مصر لإحياء هذه الصناعات من جديد.