صور.. أمطار غزيرة فى الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

كتبت: جاكلين منير

ألقت شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، الاثنين، هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق متفرقة من المحافظة مع انخفاض فى درجات الحرارة.



من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها منذ بداية موسم الشتاء وحتى الانتهاء منه، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة وجميع الغرف الفرعية بالأحياء والجهات المعنية منعقدة على مدار الـ24 ساعة لتلقى أية شكاوى خاصة بالأمطار.