كتبت: جاكلين منير
ألقت شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، الاثنين، هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق متفرقة من المحافظة مع انخفاض فى درجات الحرارة.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها منذ بداية موسم الشتاء وحتى الانتهاء منه، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة وجميع الغرف الفرعية بالأحياء والجهات المعنية منعقدة على مدار الـ24 ساعة لتلقى أية شكاوى خاصة بالأمطار.
تعليقات القراء
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمطار غزيرة فى الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الاستعداد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .