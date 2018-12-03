وزير الدفاع: نسعى لامتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصر

كتبت: نرمين عفيفي

قال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن القوات المصرية كانت ولا تزال الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة وسعت لامتلاك مقومات القوة ليس إلا سعيا للحفاظ على أمنها وسلامتها، في عالم يمتلئ بالصراعات، لأن من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام.

وأضاف وزير الدفاع، خلال احتفال افتتاح معرض «إيديكس 2018»، للصناعات الدفاعية والعسكرية، المقام في مركز مصر للمعارض الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، "نتطلع معكم نحو مستقبل تتجتمع فيه كل الثوابت التي تزيد من الإصرار على المضي...