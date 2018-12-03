هآرتس: حزب الله لا يسعى إلى حرب مع إسرائيل وقدراته الهجومية تقلق وزارة الدفاع

أكدت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن "مسؤولين إسرائيليين قلقون من تطورات الأحداث في لبنان، لا سيما في ظل مصالح موسكو المتزايدة في المنطقة، بعد منحها مظلة حامية لسوريا بتصدير منظومات "إس-300" الصاروخية لجيشها".
ورجحت الصحيفة أن "حزب الله لا يسعى إلى الحرب مع إسرائيل الآن، لكن تطوير قدراته الهجومية إبان الأزمة السورية وعودة بعض عناصره إلى لبنان يقلق وزارة الدفاع الإسرائيلية".
بدوره، نقل موقع "المصدر" الإسرائيلي الإخباري عن مصادر أمنية قولها إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع في سوريا الخميس الماضي، كان "محدودا جدا".
واعتبر الموقع أن "القيود التي فرضتها إسرائيل على عملياتها في سوريا بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20" قد انتهت، وعادت تل أبيب إلى العمل ضد المشروع العسكري الإيراني هناك، ما دفع طهران إلى نقل جزء ملموس من أنشطتها من سوريا إلى لبنان".
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