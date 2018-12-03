الجراح حوّل مبلغاً من خارج موازنة وزارة الاتصالات للخزينة العامة

أصدر وزير الاتصالات ​جمال الجراح​، بتاريخ 26/11/2018 قراراً حوّل بموجبه مبلغاً من خارج موازنة ​وزارة الاتصالات​ للعام 2018 من الحساب المفتوح بالدولار الأميركي لدى ​مصرف لبنان​ باسم المديرية العامة لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية ولاسلكية الى حساب الخزينة العامة مبلغ وقدرهُ 120000000 مئه وعشرون مليون دولار فقط لا غير، وهذا المبلغ من واردات وزارة الاتصالات المخصصة في موازنة العام 2018 لتغذية حساب الخزينة العامة وذلك عن العام 2018.

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