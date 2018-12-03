إجتماع للجنة المال لمتابعة درس اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام

عقدت ​لجنة المال والموازنة​ إجتماعا برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​ لمتابعة درس اقتراح قانون ​مكافحة الفساد​ في ​القطاع العام​ حيث سيكون هناك مؤتمر صحافي لكنعان بعد الجلسة للحديث عن الواقع المالي.

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