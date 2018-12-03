المعلم تسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير جمهورية أرمينيا

تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري ​وليد المعلم​ نسخة من اوراق اعتماد سفير جمهورية ​أرمينيا​ ديكران كيفوركيان سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية أرمينيا لدى الجمهورية العربية السوري. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

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