اعلن رئيس هيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية التابعة لـ"حركة حماس" العميد ناصر سليمان أن "المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بالإعدام على ستة أشخاص بتهمة التخابر مع ​اسرائيل​"، مشيرا الى أن "أحكاماً قضائية متفاوتة صدرت بحق 14 متخابرا مع الاحتلال تضمنت 6 أحكام بالإعدام".

شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة حماس العسكرية تحكم بإعدام 6 فلسطينيين بتهمة التخابر مع إسرائيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .