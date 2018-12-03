أستراليا: فوضى في ملبورن.. عصابة إفريقية تسرق ثلاثة رجال بالأكراه

Loading the player...

ملبورن, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - قامت عصابة تتألف من حوالي 20 شابا إفريقيا بضرب وسرقة ثلاثة أشخاص مساء السبت، وتركت أحد ضحاياها فاقد الوعي.

ووجهت السلطات اتهامات ضد داو مابيور، 19 عاما جراء ضلوعه المحتمل في المشاحنات العارمة التي وقعت بمدينة ملبورن في شارع كيلدا بيتش بمنطقة الشواطئ الشهيرة بالتواجد السياحي الكبير.

كما وجهت السلطات إليه تهمة الاعتداء على عناصر شرطة والتهديد بالقتل وحيازة الماريجوانا.

وذكرت تقارير أن عصابة الشغب نصبت كمينا لثلاثة رجال وسرقتهم بالإكراه وأفقدت أحدهم الوعي.

قامت عصابة تتألف من حوالي 20 شابا إفريقيا بضرب وسرقة ثلاثة أشخاص مساء السبت، وتركت أحد ضحاياها فاقد الوعي.

ولم يتلق طالب في العشرين من عمره من "فيرمونت ساوث" العلاج اللازم للتداوي من الإصابات الطفيفة التي لحقت به خلال الشجار.

مارك لانجورن، القائم بأعمال مراقب شرطة "ساوثرن مترو" قال لـ هيرالد صن إن حادث السطو العنيف يرتبط بمشاجرة شارك فيها أكثر من 100 شاب في وقت مبكر من تلك الليلة.

واستطرد: "لدينا تواجد أمني كثيف حقا في تلك المنطقة ولذلك من المؤسف استمرار وقوع مثل هذه الحوادث".

وأكدت الشرطة إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بتهمة ارتكاب سلوكيات معادية للمجتمع.

عصابة الشغب نصبت كمينا لثلاثة رجال وسرقتهم بالإكراه وقامت بالسطو عليهم.

ومضى يقول: "عدد من وحدات الشرطة بينهم "فرقة استجابة النظام العام" و"فرقة الكلاب البوليسية" تواجدوا بالمنطقة، وتم تفريق الجمع المحتشد بمجرد الوصول".

واختتم قائلا: "تجمع عدد كبير من الشباب أمام المنطقة الشاطئية واستجابت الشرطة تجاه عدد من المشاحنات وسلوكيات العربدة حوالي الساعة 11 مساء، وتم إلقاء القبض على 9 أشخاص لارتباطهم بالسلوكيات الفوضوية وحيازتهم مخدرات وتعاطي الخمور في مكان عام".