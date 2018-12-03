أستراليا: بإمكان الأمهات التبرع بحليب الرضاعة في سيدني

إنطلق مشروع بنك الحليب الذي تقوم عليه جمعية الصليب الأحمر يوم الأحد، و الذي سيساعد المئات من الأطفال المولودين قبل أوانهم، في سيدني في الحصول على حليب الأمهات الطبيعي.

يسمح البنك للأمهات بالتبرع بحليب الرضاعة مثلما يتبرع الناس بالدم، و تستطيع أي أم تحتاج للحليب أن تستخدم البنك حتى و إن لم يكن طفلها مولود قبل ميعاده، حيث أن بعض الأمهات قد يواجهن صعوبة في الرضاعة لأسباب أخرى. و يقوم البنك بحفظ الحليب بعد إختباره و معالجته في مركز المعالجة بسيدني.

عندما يولد الطفل قبل أوانه قد لا يكون جسد الأم جاهز للرضاعة بعد، مما يؤثر على صحة الوليد الذي يحتاج لقدر كبير من العناصر الغذائية المتواجدة بوفرة في حليب الأم.

تقول خبيرة الرضاعة الدكتورة جينيفر جيمس إن حليب الأم بعطي الأطفال المولودين قبل أوانهم فرصة أكبر في الإستمرار على قيد الحياة و خصوصاً الأطفال الذين يعانون من التهاب الأمعاء والقولون الناخر، المرض الذي يهاجم الأمعاء عند الأطفال المولودين قبل أوانهم.

قامت جمعية الصليب الأحمر بتوصيل أول دفعة من الحليب المتبرع به لمستشفى نيبيان التي تحتوي على واحدة من أصل تسعة وحدات العناية المركزة الخاصة بالطفال حديثي الولادة في ولاية نيو ساوث ويلز.