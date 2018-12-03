تقرير جديد: شباب أستراليا لا يستطيعون الحصول على عمل دائم

تبني أستراليا اقتصاد الخدمات، والذي يعتمد بشكل أكبر على عمالة مؤقتة مثل قطاع السياحة والتجميل واللياقة البدنية ورعاية الأطفال والأمن والمبيعات خلف الأزمة.

كشف تقرير جديد أن نسبة كبيرة من الشباب الأسترالي يعمل في وظائف مؤقتة، وأوضح التقرير أن نحو %44 من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاما لا يعملون بدوام كامل.

وصدر التقرير عن مؤسسة سان لورانس في أحدث تقاريرها عن بطالة الشباب.

ورد في التقرير أيضا أن العمالة بدوام جزئي تضاعفت أربع مرات في السنوات الأربعين الأخيرة منذ عام 1978، الأمر الذي قال التقرير أنه عرقل قدرة الشباب على بناء أسس مالية قوية.

في هذا السياق صرحت كوني ليانبرج المدير التنفيذي لمؤسسة سان لورانس في بيان "يواجه الأستراليون الشباب اليوم تحديات تتعلق بالوظائف لا يمكن للأجيال السابقة تخيلها. الآن يواجه الشباب مزيج من البطالة وساعات عمل محدودة مما يشكل مخاطر هائلة عليهم."

ألقى التقرير الذي صدر اليوم الضوء على فئة عمر العشرين، ووصفها بأنها الأكثر تضررا من الاحساس بعدم الأمان في العثور على وظيفة.

أعزى التقرير النمو في العمل بدوام جزئي إلى التحول نحو اقتصاد الخدمات، والذي يعتمد بشكل أكبر على عمالة مؤقتة مثل قطاع السياحة والتجميل واللياقة البدنية ورعاية الأطفال والأمن والمبيعات.

وقالت لينبرج: "لقد دخلت أستراليا عامها الثامن والعشرين من النمو الاقتصادي المتواصل، ولكن عوائد النمو لم يتم تقاسمها بشكل عادل مع جيل الشباب، وهم يواجهون العديد من الشكوك الجديدة".

تصل نسبة بطالة الشباب بين 15 و 24 عاماً عند 11.2% اعتباراً من أكتوبر 2018.

لم تتزامن الزيادة في العمل بدوام جزئي مع ارتفاع عدد الشباب الذين يدرسون ، وقد يستغرق الأمر أكثر من عام لكي ينتقل الناس إلى عمل بدوام كامل.

وقالت لينبيرغ: "يجب علينا كدولة، أن نكثف جهودنا للتصدي لهذا التحدي ويجب على صانعي السياسة التحرك من أجل تقديم خدمة توظيف شبابية متخصصة، بدلاً من الاستجابة الحالية للأزمة".