دورة سيدني: هاليب وأوساكا ابرز المشاركات

الرومانية سيمونا هاليب المصنفة اولى عالميا خلال مباراتها ضد السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا خلال دورة ووهان الصينية في كرة المضرب. 25 ايلول/سبتمبر 2018

ستكون الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا، واليابانية ناومي أوساكا الفائزة ببطولة الولايات المفتوحة الأخيرة، أبرز المشاركات في دورة سيدني لكرة المضرب التي تعتبر ضمن سلسلة دورات استعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن اعتبارا من 14 كانون الثاني/يناير المقبل.

وتقام دورة سيدني من 6 الى 12 كانون الثاني/يناير، وتشهد مشاركة ثماني من أفضل عشر لاعبات في التصنيف العالمي.

وقال مدير البطولة لاورنس روبرتسون "انا سعيد لأن عددا كبيرا من اللاعبات الموهوبات في العالم قررن القدوم الى سيدني في كانون الثاني/يناير".

وإضافة الى هاليب وأوساكا، تشارك الألمانية أنجيليك كيربر الفائزة ببطولة ويمبلدون هذا العام والتي ستدافع عن لقبها في دورة سيدني، الاميركية سلون ستيفنز، التشيكيتان بترا كفيتوفا وكارولينا بليسكوفا، الهولندية كيكي برتنز والروسية داريا كاساتكينا.

أما اللاعبتان المصنفتان ضمن العشر الأوليات واللتان ستغيبان عن الدورة فهما الدنماركية كارولاين فوزنياكي والأوكرانية ايلينا سفيتولينا.

في المقابل، لا تشهد فئة الرجال مشاركة عالية المستوى، حيث سيكون البريطاني كايل إدموند الرابع عشر عالميا مصنفا أول.