بعثة النمور تصل الكونغو

وصلت ظهر اليوم بعثة الأهلي شندي، للكونغو الديمقراطية وذلك لمواجهة نيوكي بعد غد الأربعاء في إياب تمهيدي الكونفدرالية ووجدت البعثة استقبالاً طيباً من السفارة السودانية ويؤدي الفريق تدريباً خفيفاً عصر اليوم بأحد الملاعب الفرعية على أن يجري تدريبه الرئيسي غدا الأربعاء على ملعب الشهداء بالعاصمة كنشاسا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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