المريخ يجري المناورة الرئيسية للأفاعي

أنهى المريخ، ظهر اليوم مناورته الرئيسية تحضيراً لمباراته الافريقية امام فايبرز الأوغندي في اياب تمهيدي دوري أبطال افريقيا، على ملعب (سانت ماري)، الملعب الذي سيحتضن المباراة، عصر بعد غد الأربعاء، واشرف على التدريب، والذي استمر لمدة ساعة، المدير الفني للفرقة الحمراء يامن الزلفاني إلى جانب مسئول اللياقة البدنية والأحمال ماريوس ومدرب الحراس عبد العزيز كنة.. وشهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين عدا الجس بداعي المرض، ونال اللاعبون جرعة بدنية مع الروماني ماريوس قبل التحول للجانب التكتيكي.

في ختام التدريب اجرى الزلفاني تقسيمة بين المرشح والمرابط استمرت لمدة ١٥ دقيقة نفّذ من خلالها اللاعبين إستراتيجية اللعب لمباراة الأربعاء. وشارك عصام عبد الرحيم في الدفاع والروماني ماريوس في وسط الملعب مع التوليفة المرابطة.

بينما لعب للمرشّح كل من: منجد النيل، امير كمال، صلاح نمر، التاج ابراهيم، احمد ادم بيبو، ضياء الدين محجوب، محمد الرشيد، محمد هاشم التكت، احمد حامد التش، رمضان عجب ومحمد عبد الرحمن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)