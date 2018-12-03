بالفيديو .. نشر دراما سودانية عُرضت قبل سنوات شراء الخبز بإثبات الشخصية

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدراما سودانية، برنامج “الكاميرا الخفية” للممثل ربيع طه، يمثل فيه انه صاحب المخبز ويطلب من المواطنين الذين يأتون لشراء الخبز استخراج أثبات شخصية لهم وإملاء استمارة توضح كيفية استهلاك الخبز بالمنزل، وحسب مشهد الفيديو تؤدي هذه الأجرات لانفعال المواطنين.

وبحسب صحيفة أخبار الخليج 365 وجد الفيديو ردود أفعال واسعة في السوشيال ميديا. علق عباس مصطفى قائلاً: (دي كانت رسالة من( الماضي إلى الحاضر ونفذت والآن أصبحت واقعاً .. وأضاف: كان الرغيف بـ5 جنيه يقعد يوم كامل)

وعلق آخر (الله المستعان قصص الماضي أصبحت حقيقة)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)