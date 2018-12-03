6 أحكام إعدام لمدانين بالتخابر مع الاحتلال في غزة

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلن القضاء العسكري في قطاع غزة، عن إصدار 13 حكمًا لمدانين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، مبينًا أن 6 مدانين تم الحكم عليهم بالإعدام، و7 بالأشغال الشاقة.

وقال القضاء العسكري إن أحد المدانين هو المتسبب في استشهاد ستة مقاتلين في كتائب القسام، في منطقة الزوايدة خلال شهر أيار/مايو الماضي، وهم الشهداء الذين قال "القسام" حينها إنهم ارتقوا أثناء متابعة أكبر منظومة تجسسية للاحتلال في غزة.

وتعقيبًا على ذلك، قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية تمكنت من توجيه ضرباتٍ أمنية مركزة لعملاء الاحتلال، واستطاعت إحباط عمليات أمنية كان يخطط الاحتلال لتنفيذها في قطاع غزة.

وأضاف الناطق باسم الوزارة إياد البزم، أن هذه الأحكام رسالة واضحة لعملاء الاحتلال بأن هذه هي نهايتهم وهذا هو مصيرهم المحتوم الذي لا مفر منه.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل على "الحدث الأمني" في خان يونس، الشهر الماضي، لا يزال مستمرًا، وقد تم توقيف عدة أشخاص على خلفية ذلك ويجري التحقيق معهم.