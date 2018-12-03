كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضراب عمال الصلب في إيران يدخل يومه 24 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ حشد من عمال المجموعة الوطنية لصناعة الصلب في الأهواز بالتجمهر أمام مبنى محافظة خوزستان، في اليوم الرابع والعشرين من الإضراب اليوم الإثنين 3 ديسمبر.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي المئات من العمل يحملون لافتات كتب عليها، "العمال يقظون ويكرهون الاستغلال. لا تجعلوا العمال ضحايا مافيا السمسرة".

إضراب المجموعة الوطنية لصناعة الصلب في الأهواز بدأ من التحشد أمام مبنى المحافظة، وجابت تظاهرتهم ومسيرتهم شوارع مدينة الأهواز، والتحق بهم مواطنون ومجموعة من النساء.

وكان العمال يهتفون بالعديد من الشعارات منها "نحن عمال الصلب نناضل ضد الظلم والجور"، و"الموت للظالم والتحية للعامل".

بينما تواجد في المكان من يعرفون "برجال القمع" باللباس المدني إلا أنهم لم يقدموا على أي عمل خوفاً من غضب العمال بحسب ما ذكر موقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، منظمة مجاهدي خلق.