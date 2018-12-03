كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: رسائل الإمارات في أعيادها الوطنية واثقة ومطمئنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن "رسائل الإمارات في أعيادها الوطنية واثقة ومطمئنة، فالبيت الداخلي متوحد والثقة في القيادة قوية، ودورها الدولي مؤثر ومبني على مصداقية القول والفعل".

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الإثنين، إن "رسائل الإمارات في أعيادها الوطنية واثقة مطمئنة، فالبيت الداخلي متوحّد والثقة في القيادة قوية، والمشهد الاقتصادي مبشر، ورؤية المستقبل طموحة ومستندة إلى جيل متعلم وواعي، ودورنا الدولي مؤثر ومبني على مصداقية القول والفعل، استقرار واستمرار النهج مفتاح النجاح".