كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن وحرس مسؤول أفغاني سابق في كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الاثنين، تبادلا لإطلاق النار بين قوات الأمن وحرس مسؤول سابق، بالقرب منمبنى تابع للادعاء العام.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، لوكالة "سبوتنيك"، "نحن في المنطقة ونعمل على جمع تفاصيل حول الحادثة وسننشر معلومات إضافية لاحقا".

فيما ذكرت قناة "شهر ناو" الأفغانية أن "دوي الرصاص في العاصمة كابول نتج عن تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن وحرس مسؤول أفغاني سابق".

وكانت القناة ذكرت في تقرير سابق لها أن مسلحين هاجموا مكتب المحامي العام بالعاصمة الأفغانية كابول.