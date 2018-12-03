كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح نيجيرفان لرئاسة الإقليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول كبير بالحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، اليوم الإثنين، إن الحزب رشح نيجيرفان برزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق، ومسرور برزاني لرئاسة الوزراء.

وفاز الحزب بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإقليمية التي جرت في سبتمبر.

ونيجيرفان برزاني، هو رئيس وزراء حكومة كردستان العراق الحالي، ومسرور برزاني هو قائد الأمن في الإقليم حاليا.

وهما على التوالي ابن أخي وابن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق للإقليم مسعود برزاني.