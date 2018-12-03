كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح نيجيرفان لرئاسة الإقليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال مسؤول كبير بالحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، اليوم الإثنين، إن الحزب رشح نيجيرفان برزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق، ومسرور برزاني لرئاسة الوزراء.
وفاز الحزب بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإقليمية التي جرت في سبتمبر.
ونيجيرفان برزاني، هو رئيس وزراء حكومة كردستان العراق الحالي، ومسرور برزاني هو قائد الأمن في الإقليم حاليا.
وهما على التوالي ابن أخي وابن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق للإقليم مسعود برزاني.
شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح نيجيرفان لرئاسة الإقليم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .