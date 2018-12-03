كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حراك فرنسي لاحتواء تظاهرات السترات الصفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف الرئيس الفرنسي "إيمانيول ماكرون" رئيس حكومتِه (إدوار فيليب) بالاجتماع مع ممثلين عن حركة السترات الصفر، وزعماء الأحزاب السياسية غدا .. فيما أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تدرس جميع الخيارات بما فيها فرض حالة الطوارئ ، والتفكير بمعايير جديدة للحفاظ ِعلى الأمن ، ومنع تكرار أعمال الشغب في البلاد.

شكرا لقرائتكم خبر عن حراك فرنسي لاحتواء تظاهرات السترات الصفر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .