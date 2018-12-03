“الويفا” يعلن إطلاق بطولة جديدة للأندية ستنافس دوري أبطال أوروبا

مسابقة كروية في القارة العجوز، تلك التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “الويفا” خلال الساعات الماضية، والتي ستنطلق فعالياتها رسمياً انطلاقا من سنة 2021، بمشاركة 32 فريقاً.

وحسب بلاغ لـ “الويفا”، فإن المسابقة ستحمل إسم “ويفا يوروبا ليغ 2″، لتنضاف إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم الدوري الأوروبي؟

وتم تحديد يوم الخميس من كل أسبوع لإجراء مباريات البطولة الجديدة، والتي سيتم تقسيمها إلى 8 مجموعات، و141 مباراة، ستجرى على مدار حوالي الأربعة أشهر، كما أشار الاتحاد الأوروبي للعبة في بلاغه.