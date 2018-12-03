ياجور يكشف كواليس نهائي كأس”الكاف” الذي تابعه من المدرجات

بدا محسن ياجور، لاعب فريق الرجاء الرياضي، الذي لم يتمكن من المشاركة بإياب نهائي كأس الكفندرالية الإفريقية لكرة القدم بسبب عقوبة التوقيف الصادرة في حقه من طرف الجهاز الكروي القاري، مثأثرا عند سرده لكواليس مواجهة فيتا كلوب، والتي تابعها من المدرجات.
ياجور أوضح في تصريحات إذاعية، مساء أمس الأحد، أنه لم يستطع متابعة الدقائق الأخيرة من نهائي كأس “الكاف”، بسبب الضغط الكبير الذي مر منه زملاءه، أمام مد فيتا كلوب الهجومي للعودة في المباراة.
وأضاف المتحدث ذاته: ” عشت أزيد من 70 دقيقة على أعصابي، وودت لو كنت معهم على أرضية الملعب، لكن شاءت الأقدار أن أشاركهم الفرحة من المدرجات”.
وشدد اللاعب ذاته، بأن لقب كأس “الكاف”، سيكون انطلاقة للمجموعة للعودة لمنصة التتويجات في باقي المسابقات، سواء المحلية، أو القارية، والعربية.
وتوج فريق الرجاء البيضاوي المغربي رسميا بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالرغم من هزيمته مساء أمس الأحد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أمام فيتا كلوب الكونغولي، مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما بملعب “الشهداء” الشهير.
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