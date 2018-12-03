للتركيز على صناعة الغاز الطبيعي.. قطر تنسحب من “أوبك”

أعلنت قطر، اليوم الاثنين، أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اعتبارا من يناير 2019، بحسب وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي، وذلك للتركيز على صناعة الغاز الطبيعي.
وقال الكعبي، في مؤتمر صحافي في الدوحة، إنه تم إبلاغ المنظمة، اليوم، بالقرار.
وقال الكعبي إن القرار يعكس “رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية، وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وتنفيذ الخطط، التي تم إعلانها، أخيرا، لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال”.
وتعد قطر، التي تبلغ مساحتها 11 ألفا و600 كلم مربع المنتج، والمصدر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال.
وساهمت الأرباح، التي حصلتها الإمارة من قطاع الغاز في جعلها إحدى أغنى دول العالم، وتمكنت من الفوز باستضافة كأس العالم المقبلة لكرة القدم، في العام 2022.
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