في واقعة مؤلمة، أقدمت أم مغربية في العشرينيات من عمرها على التخلص من جثة ابنتها، وسط شقتهما في مالقا الإسبانية.
وتشير المعطيات التي نقلتها الصحافة الفرنسية، إلى أن المصالح الأمنية عثرت على جثة الرضيعة البالغة من العمر 18 شهرا، في حالة متقدمة من التحلل وتحمل آثار التعذيب والعنف على مستوى الجسد والرأس.
واعتقلت الشرطة الإسبانية الأم البالغة من العمر 20 سنة، نهاية الأسبوع الماضي، وتم فتح تحقيق للوصول إلى التفاصيل.
وفتحت الشرطة تحقيقيا معمقا لمعرفة ملابسات الواقعة، وقد تم نقل جثة الضحية الى معهد الطب الشرعي بالمدينة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة.
شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلم.. العثور على جثة رضيعة واتهامات لوالدتها المغربية بتعذيبها حتى الموت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .