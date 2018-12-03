عميد الأسود يهنئ الرجاء ويدخل في “حرب” التعليقات مع مشجعين

هنأ الدولي المغربي، مهدي بنعطية، وعميد المنتخب الوطني مكونات الرجاء الرياضي، بتتويجه، مساء أمس الأحد، بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على حساب فيتا كلوب الكونغولي، بعد نهائي الإياب الذي أقيم على أرضية ملعب الشهداء الشهير.

المحترف بصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، شارك مع الجماهير منشوراً عبر حسابه الرسمي على “الانستغرام” لتهنئة النسور الخضر مرفوقاً بشعار الرجاء، قائلا: ” هنيئاً لفريق الرجاء الرياضي، المتوج بكأس “الكاف”، ومرة أخرى الكرة الوطنية تشرفنا”.

منشور بنعطية لاقى تفاعلاً كبيرا من طرف الجماهير المغربية عامة والرجاوية، قبل أن يدخل العميد في حرب مع منتقديه، والذين استفسروا عن عدم تهنئة للغريم الوداد، بلقب عصبة الأبطال الإفريقية وكأس “السوبر”.

وتكلف وكيل أعمال عميد الأسود بالرد على بعض التعاليق، معيداً نشر تدوينات سابقة لبنعطية، في حين أن الأخير طالب المنتقدين بالتأكد من معلوماتهم قبل التعليق على صورته.