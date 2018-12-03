غزة: القضاء العسكري يحكم بإعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر القضاء العسكري في قطاع غزة، التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة "حماس"، اليوم الإثنين، 13 حكمًا ضد متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمنها 6 أحكام بالإعدام و6 احكام بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق 7 من المدانين.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لرئيس هيئة القضاء العسكري، العميد ناصر سليمان، حول أحكام قضائية بحق عدد من عملاء الاحتلال الإسرائيلي في تمام الساعة الـ11 من صباح اليوم، في مقر هيئة القضاء غرب مدينة غزة.

ومن بين الأشخاص الصادر بحقهم حكم الإعدام: علي شعبان أ.ع (48 عاما). بالإضافة إلى امرأة من الداخل الفلسطيني، تورطت في تهريب أحد أقاربها وإسقاطه للعمالة، إضافة إلى أحكام إعدام بحق أشخاص تورطوا في اغتيال مقاومين.

وحذر سليمان من استغلال الاحتلال لجانب من المساعدات من أجل ابتزاز المواطنين ودفعهم للسقوط، محذرا الشباب من التواصل مع الاحتلال تحت أي بند.

وأضاف "المحكومون بالإعدام قدموا معلومات للاحتلال أدت لاستشهاد مواطنين والإضرار بمصالح شعبنا".

بدوره، أكدّ المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، أن الأجهزة الأمنية حققت إنجازات ونجاحات مهمة، أثمرت في تضييق الحلقات على عملاء الاحتلال، وتفكيك عدد من القضايا الأمنية.

وقال البزم إن الأجهزة الأمنية تمكنت من توجيه ضربات أمنية مركزة لعملاء الاحتلال، واستطاعت إحباط عمليات أمنية كان يخطط الاحتلال لتنفيذها في قطاع غزة. وشدد على أن "حماية ظهر المقاومة سيبقى هدفا ثابتا لدى وزارة الداخلية، لن تحيد عنه مهما كانت التضحيات".

وأكدّ البزم على العملاء أن "يدركوا أن الاحتلال لن يستطيع حمايتهم، وأن يد العدالة والقانون ستطالهم أينما كانوا".