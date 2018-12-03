اللجنة القطرية تؤكد دعمها للإضراب ضد العنف وجرائم القتل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تأييدها ودعمها للإضراب النسائي العام في جميع أنحاء البلاد، يوم غد الثلاثاء، ضد مجمل ظواهر ومَظاهر وأحداث العنف والجرائم وقتل النساء، واحتجاجا على إهمال وتجاهل السلطات الإسرائيلية في المواجَهة الفاعِلة والجادة لهذه الجرائم.

وبادر إلى هذا الإضراب والإجراء الاحتجاجي العديد من المنظمات والهيئات النسوية العامة في البلاد، بينها مُنظمات وجمعيات نَسَوِية ناشطة في المجتمع العربي.

ودعت اللجنة القطرية إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في هذا الإضراب، وإتاحة الفرصة للموظفات والعاملات، خُصوصا في السلطات المحلية العربية، للمشاركة فيه واعتباره يوما مدفوع الأجر للمُشارِكات.

وأشارت اللجنة إلى أن المعركة في مواجهة العنف والجرائم والقتل هي مَسؤولية ودور ومعركة الجميع دون استثناء.