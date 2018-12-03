امتحانات سياقة نظرية لراكبي الدراجات الكهربائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية أنه سيجري إلزام كل راكب دراجة كهربائية وعربة اجتياز امتحانا للسياقة النظرية منذ مطلع العام المقبل 2019.

وبحسب ما أعلن فإن نموذج امتحان السياقة النظرية سيشمل 30 سؤالا، جميعها تتعلق بكيفية السياقة السليمة والصحيحة بما يتعلق بالدراجات الكهربائية وكيفية استخدامها في الشارع. وتبلغ رسوم الامتحان نحو 61 شيكلا.

وسيتمكن كل من يبلغ عمره 15.5 عاما وما فوق من تقديم امتحان السياقة النظرية الدراجة الكهربائية.

يذكر أن الدراجات الكهربائية انتشرت بين الشباب في المجتمع العربي، في الآونة الأخيرة، وباتت تشكل مصدر قلق للأهالي وخطورة كبيرة على سلامة سائقيها، في ظل غياب ثقافة الالتزام بقوانين السير وأنظمة المرورية، وبعد التطور الذي طرأ على الدرجات الكهربائية من حيث الإمكانيات، كوسيلة بديلة للسيارات، وتفادي أزمات السير.