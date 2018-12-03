نص رسالة بوش التي تركها بالبيت الابيض لكلينتون

الخليج 365/ بغدادكشفت شبكة سي إن إن الأميركية، عن رسالة تركها الرئيس الأميركي الاسبق جورج بوش الأب لخلفه الرئيس بيل كلينتون في البيت الأبيض بعد فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية عام 1992.

وبحسب الشبكة الأميركية كانت رسالة بوش في 20 كانون الثاني 1993، درساً عن الاعتراف بالهزيمة السياسية وتقبلها بصدر رحب.

وقال كلينتون عنها "لقد جعلني بوش أشعر بأنني في بيتي في أول يوم أدخل فيه البيت الأبيض".



وكان نص الرسالة هو

عزيزي بيل عندما دخلت إلى هذا المكتب، شعرت بنفس شعورك الآن وهو الدهشة والاحترام مثلما شعرت به منذ أربع سنوات. أعلم أنك ستشعر بذلك أيضاً. وأضاف بوش أتمنى لك السعادة الكبيرة في هذا المكان. لم أشعر قط بالوحدة التي وصفها الرؤساء.

وتابع سيكون هناك أوقات صعبة للغاية، أكثر صعوبة مما تتخيل بسبب الانتقادات التي ستتعرض لها وقد لا تعتقد أنها غير صحيحة. أنا لست أهلاً لكي أقدم لك النصحية؛ ولكن فقط لا تدع النقد يثبطك أو يدفعك بعيداً عن المسار. سوف تكون رئيسنا عندما تقرأ هذه الرسالة. أتمنى لك الخير ولأسرتك أيضاً، نجاحك الآن هو نجاح بلادنا. أنا أدعو لك وأصلي بصدق من أجلك.

حظ سعيد جورج بوش



