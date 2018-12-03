البنك الدولي يعد بمبلغ 200 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - البنك الدولي

أعلن البنك الدولي الأثنين تخصيص حوالى 200 مليار دولار بين العامين 2021 و2025 لاستثمارات تهدف إلى مساعدة الدول النامية على مواجهة التغيير المناخي، ليضاعف بذلك المبلغ المخصص للفترة السابقة.

وأكد البنك ادلولي في بيان أن هذه الخطوة "توجه إشارة قوية إلى المجتمع الدولي ليحذو حذونا".

وأتى الاعلان بعد انطلاق مؤتمر الاطراف الرابع والعشرين حول المناخ في بولندا الأحد.

وتعهدت الدول المتطورة رفع التمويلات العامة والخاصة،المخصصة لسياسات المناخ في الدول النامية إلى مئة مليار دولار بحلول العام 2020 في مقابل 48,5 مليارا في العام 2016 و56,7 مليارا العما الماضي على ما تفيد بيانات منظمة والتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ورغم هذه الزيادة، تطالب دول الجنوب بتعهدات أوضح من دول الشمال.

وسيشتمل مبلغ 200 مليار دولار الذي أعلنه البنك الدولي الاثنين على مئة مليار دولار "من التمويلات المباشرة من البنك الدولي".

وسيأتي حوالى ثلث بقية المبلغ من وكالتين تابعتين للبنك الدولي. اما بقية المبلغ فسيكون من أموال خاصة"تحشدها مجموعة البنك الدولي".

وقال مسؤول المناخ في البنك جون روم "إذا لم نخفض الانبعاثات وتبدأ بتكييف الاقتصاد الان سيزيد عدد الفقراء في العالم بمئ مليون نسمة بحلول 2030".

وأكد روم أن الرزمة التي أعلنها البنك الدولي توازي "حوالى 40 مليارا في السنة".