اردوغان في فنزويلا لتوقيع اتفاقيات مع مادورو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب اردوغان خلال قمة العشرين في الارجنتين

وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى فنزويلا الأحد في زيارة يتخللها توقيع اتفاقيات تعاون مع نظيره الفنزويلي وحليفه نيكولاس مادورو، بحسب ما أعلنت الحكومة الفنزويلية.

وكان في استقبال إردوغان نائبي الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، وطارق العيسمي.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أعلن عن الزيارة الرئاسية في 21 ايلول/سبتمبر خلال زيارته لكراكاس لكنه لم يحدد موعدها.

وكان تشاوش أوغلو اعلن أن الرئيسين قد يقومان بـ"توقيع عدة اتفاقيات".

وكان مادورو الذي يواجه أزمة سياسية واقتصادية كبرى زار تركيا في 8 تموز/يوليو لحضور حفل تنصيب إردوغان، والتقى حينها مستثمرين ورجال أعمال.

ويبدأ مادورو، الذي أعيد انتخابه رئيسا لفنزويلا في أيار/مايو في اقتراع لا تعترف شريحة كبيرة من المجتمع الدولي بنتائجه، ولايته الرئاسية الثانية في 10 كانون الثاني/يناير.

ويتعرّض مادورو الوريث السياسي للرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز، الذي تولى الرئاسة بين 1999 و2013، لضغط كبير من الولايات المتحدة التي تعتبره "دكتاتورا" وفرضت عقوبات على بلده العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".