أبو خليل.. قصة إرهابي سُجن والده فاستباح دم الأقباط

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - كان يعمل عاملا في مجال الألوميتال.. سُجن والده 3 سنوات بعد مشاجرة مع جيرانه الأقباط.. انضم لتنظيم داعش.. شارك في عمليات قتل واغتيالات لأقباط ورجال شرطة

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 11 متهما للمحاكمة الجنائية فى قضية "كنيسة مارمينا بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف. ومن بين الـ11 متهما، كان "إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى"، الحاصل على دبلوم فني صناعي، المتهم الرئيسي والأبرز بينهم، بعد ظهوره ممسكاً سلاحا آليا، في أثناء الهجوم الإرهابى على كنيسة مارمينا بالشارع الغربى بمدينة حلوان، وتم الإمساك به حياً من قِبَل الأهالي، في أثناء مطاردة الشرطة له.

وأوضحت التحقيقات أن «إبراهيم» فني صناعة الألوميتال والمطابخ والأبواب والشبابيك، ومتزوج ولديه طفلان، بالإضافة إلى 5 أشقاء، وسُجن والده 3 سنوات بعد مشاجرة مع جيرانه (أقباط)، ومن هنا نشأت كراهيته للأقباط، واعتناقه الفكر التكفيري. وأشارت التحقيقات إلى أن «إبراهيم»، سعى لدى جماعة

وأوضحت التحقيقات أن «إبراهيم» فني صناعة الألوميتال والمطابخ والأبواب والشبابيك، ومتزوج ولديه طفلان، بالإضافة إلى 5 أشقاء، وسُجن والده 3 سنوات بعد مشاجرة مع جيرانه (أقباط)، ومن هنا نشأت كراهيته للأقباط، واعتناقه الفكر التكفيري. وأشارت التحقيقات إلى أن «إبراهيم»، سعى لدى جماعة "داعش" خارج البلاد، والتواصل مع بعض عناصرها في سبيل الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية تستهدف المسيحيين داخل مصر. وفي سبيل ذلك تواصل مع المتهم "عادل إمام محمد" الذي أمده بالأموال اللازمة لشراء سلاح ناري، وذخائر بواسطة المتهم محمد فتحي عكاشة - حركي محمد مبروك، كما تمكن المتهم «إبراهيم»، من تصنيع عبوة مفرقعة، واضطلاع في غضون أغسطس 2016 بقتل مسيحي بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان، وسرقة سيارته باستخدام سلاح أبيض. ووفق التحقيقات، فإن جرائمه لم تتوقف بعد، حيث قتل 3 من رجال القوات المسلحة من العاملين بمحطة تحصيل رسوم الطريق الإقليمي بمنطقة العياط - محافظة الجيزة، كما قام برصد ست كنائس بمنطقتي مايو والمعادي، تمهيدًا لاستهدافها ومرتاديها من المسيحيين بعمليات إرهابية. وأشارت التحريات السابقة إلى قيام منفذ الحادث إبراهيم إسماعيل مصطفى منفردا بتنفيذ عدة حوادث إرهابية، منها حادث التعدى على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف بتاريخ 28 /12/ 2017 والذى أسفر عن استشهاد 3 من العاملين بالمنفذ موضوع المحضر رقم 2/224 أحوال مركز شرطة الواسطى بتاريخ 29 /12/2017 نظرًا لخلفياتهم العسكرية السابقة. ونفذ أيضًا حادث التعدى على أحد المقاهى بنطاق قرية العامرية بدائرة مركز العياط بتاريخ 23/12/2017 الذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بالقضية رقم 5885/2017 إدارى العياط نظرًا لقناعته بتحريم لعب "الطاولة" بالمقاهى. كما نفذ حادث التعدى على منفذ تحصيل الرسوم بالطريق الإقليمى بنطاق مركز العياط بالجيزة بتاريخ 5 يوليو 2017 والذى أسفر عن استشهاد 3 من العاملين بالمنفذ القضية رقم 217/2017 إدارى غرب القاهرة العسكرية نظرًا لخلفياتهم العسكرية السابقة. وجاء بالتحقيقات أن المتهم بتاريخ 29 فبراير قتل مسيحيين -مالكي حانوت لبيع الأجهزة الكهربائية بحلوان- واستهدف كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بمنطقة حلوان، حاملا سلاحا آليا أمده به المتهمون محمد إسماعيل، وإبراهيم الدسوقي، وسالم متولي، وكارم ضيف عبد الرازق، وشوربجي محمد، فقتل ستة مسيحيين من مرتاديها وفرد شرطة من المرابطين لتأمينها وشرع في قتل آخرين بمحيطها، وقاوم رجال الشرطة القائمين على ضبطه. وثبت من التحقيقات السابقة استخدام السلاح الناري المضبوط حوزة المتهم "إسماعيل" في ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي - العياط - الجيزة. ونسب للمتهمين أيضًا، اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدى جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

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