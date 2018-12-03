انت الان تتابع دورات في إدارة حروب الجيل الرابع لشباب "مستقبل وطن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - دورة تدريبية للتوعية بمخاطر الإدمان للشباب في شبرا الخيمة.. توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية لتنظيم دورات تدريبية لشباب الحزب

نظم حزب مستقبل وطن عدة ندوات ودورات تدريبية للشباب تناولت مختلف القضايا والتحديات التي تواجههم في عدد من المحافظات. في محافظة الشرقية، نظم الحزب احتفالية بقاعة فستيفال بمدينة الزقازيق، وذلك للإعلان عن توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية لتنظيم عدة دورات تدريبية لشباب الحزب لمدة 3 أيام حول مفاهيم الأمن القومي وحروب الجيل الرابع. وقام اللواء سمير فرج، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، بإلقاء الكلمة الافتتاحية حول مخاطر حروب الجيل الرابع، وتأثيرها علي الأمن القومي المصري، بحضور بعض القيادات الشعبية والتنفيذية.

كما عقد الحزب دورة تدريبية في مجال التنمية البشرية وذلك بالتنسيق مع عدد من الأساتذة والمحاضرين المتميزين في مجالي إدارة الأعمال والتسويق وذلك بمركز تدريب المقر بشارع بيروت بمصر الجديدة بالقاهرة، بحضور حوالي "500" شخص بالإضافة لبعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب. ونظم الحزب ندوة تحت عنوان "لا للإدمان"

كما عقد الحزب دورة تدريبية في مجال التنمية البشرية وذلك بالتنسيق مع عدد من الأساتذة والمحاضرين المتميزين في مجالي إدارة الأعمال والتسويق وذلك بمركز تدريب المقر بشارع بيروت بمصر الجديدة بالقاهرة، بحضور حوالي "500" شخص بالإضافة لبعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب. ونظم الحزب ندوة تحت عنوان "لا للإدمان" بالتنسيق مع بعض الإخضائيين في مجال مكافحة الإدمان بمشاركة حوالي 700 شاب وذلك بقاعة كريستال بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بحضور بعض قيادات الحزب والقيادات الشعبية والتنفيذية.

كما عقد الحزب ندوة تثقيفية بالتنسيق مع بعض الخبراء الاسترايتيجن حول الهوية المصرية والتهديدات التي تشهدها المنطقة العربية وذلك بمدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد بحضور أعضاء مجلس النواب وسكرتير عام المحافظة.

وقام الحزب بتنظيم قافة طبية بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف الطبي، والكشف المبكر عن الأورام للعاملين بشركة طنطا للزيوت، بالإضافة إلى توزيع 2000 بطانية على الأسر الفقيرة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ. كما نظم الحزب احتفالية لتكريم الطلبة الأوائل والموهوبين من ذوي الإعاقة بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان وتوزيع الجوائز عليهم بمشاركة بعض قيادات حزب مستقبل وطن، بالإضافة إلي تنظيم ملتقي توظيفي بقاعة دوار العاشر بمدينة العاشر من رمضان بالتنسيق مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان ومديرية القوي العامة بحضور محمد سعفان وزير القوي العالمة ومحافظ الإقليم ومشاركة حوالي 800 من أعضاء الحزب وأعضاء مجلس النواب وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظات وبعض رجال الأعمال والإعلان عن توفير العديد من فرص العمل للشباب. وفي محافظة الإسكندرية، نظم الحزب قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي عن فيروس سي وصرف العلاج اللازم بمنطقة سوق الجمعة باللبان بمحافظة الإسكندرية، وقعت العديد من الكشوفات على المرضى وتم صرف العلاج اللازم. وفي محافظة المنوفية، أقام الحزب عدة منافذ لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة قويسنا. كما استطاع الحزب القيام برفع كفاءة وتطوير وتجميل مدرسة أحمد زويل الابتدائية بحي الأربعين بحضور محافظ الإقليم وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة السويس.

وتمكن حزب مستقبل وطن، من إقامة عدة منافذ لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة.

كما اضطلع الحزب بالبدء في تنظيم دورات تثيقيقة لبعض شباب الحزب حول أهمية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية وذلك بمقر الحزب بمدينة أسيوط بحضور بعض أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسيوط.

واستمرت فعاليات الحزب ففي محافظة الوادي الجديد، نظم "مستقبل وطن" قوافل طبية في مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين بـ"جوار مركز شباب باريس- قرية الشيخ والي بمركز الداخلة- جوار مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة، ولاقت القوافل استحسان وترحيب الأهالي.

شكرا لقرائتكم خبر عن دورات في إدارة حروب الجيل الرابع لشباب "مستقبل وطن" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .