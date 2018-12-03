انت الان تتابع زيادة استثنائية للأسعار.. لا تشتر سيارة في «ديسمبر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أحدث قرار وزارة المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي جدلا واسعا في سوق السيارات، خاصة بعد إعلان عدد من وكلاء السيارات زيادة أسعار سياراتهم، كما ترتفع السيارات الأوروبية

أثار تحرير سعر الدولار الجمركي على عدد كبير من السلع المستوردة، الشهر الجاري، وبصفة خاصة السيارات، ارتباكًا شديدًا داخل السوق المحلية، نظرًا لكون هذا التحرير سيزيد من أسعار السيارات بنسب مختلفة، وهو ما أدى لرفع عدد من وكلاء السيارات أسعار سياراتهم في السوق، ولعل آخرها وكيل العلامة التجارية «هيونداي». ومن المؤكد أن يتسبب تحرير سعر الدولار الجمركي في رفع أسعار السيارات الأوروبية هذا الشهر، رغم صدور قرار بإلغاء الجمارك عليها، ولكن سيتم تطبيقه بداية يناير، أي أن أسعارها سترتفع أيضًا.

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، وكلاء العلامات التجارية «هيونداي، مازدا، شيري، جيلي، وباجاج» في مصر، زيادة أسعار عدد من طرازات العلامة التجارية هيونداي بقيم تتراوح بين 3000 إلى 6000 جنيه. وارتفعت أسعار الفئات السبع من «هيونداي أكسنت» بنحو 3000 جنيه، والفئات الأربع

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، وكلاء العلامات التجارية «هيونداي، مازدا، شيري، جيلي، وباجاج» في مصر، زيادة أسعار عدد من طرازات العلامة التجارية هيونداي بقيم تتراوح بين 3000 إلى 6000 جنيه. وارتفعت أسعار الفئات السبع من «هيونداي أكسنت» بنحو 3000 جنيه، والفئات الأربع من هيونداي «كريتا» بقيم تبدأ من 3000 جنيه حتى 5000 جنيه، وتجرعت الفئات السبع من هيونداي «إلنترا AD» من كأس الزيادة، بقيمة 3000 جنيه على الفئات الأربع الأولى، و4000 جنيه للخامسة، و5000 جنيه للفئة السادسة، و6000 جنيه للفئة السابعة، وبالنسبة لهيونداي «إلنترا HD»، فزادت أسعار كل فئاتها بمقدار 3000 جنيه. اقرأ أيضًا الزيادات الجديدة في أسعار السيارات بسبب الجمارك كما أكد أحد تجار السيارات -رفض ذكر اسمه- أن عددا كبيرا من وكلاء السيارات في مصر رفعوا أسعار سياراتهم، ولكنهم لم يعلنوا حتى الآن، وعددا آخر منهم في انتظار وصول شحناتهم من السيارات المستوردة. في المقابل قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن شهر ديسمبر الجاري شهر استثنائي بكل ما تحمله الكلمة، وذلك بعد تحرير سعر الدولار الجمركي، في الوقت الذي لم يتم فيه إلغاء الجمارك كليا عن السيارات الأوروبية المنشأ، وهذا يعني أن أسعارها سترتفع في هذا الشهر عن المقبل. وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «كما أن أسعار السيارات غير الأوروبية، ستشهد أسعارها ارتفاعًا أيضًا، وما يؤكد حديثي أن بعض الموديلات تم رفع أسعار سياراتها بالفعل خلال شهر ديسمبر الجاري». موضحًا أنه فيما يخص أسعار السيارات الأوروبية، الأكثر من 1600 سي سي، والتي كان متوقعا لها أن تشهد انخفاضات في يناير، فإن ذلك لن يحدث الشهر الجاري، ولن تكون بنفس قيمة الانخفاضات الشهر المقبل، حيث سيؤثر تحرير الدولار الجمركي على حساب ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، ورسم التنمية. اقرأ أيضًا بالأسعار والمواصفات.. أكثر 7 سيارات مبيعا موديل 2019 وكانت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، قد أعلنت رفع سعر الدولار الجمركي لعدد كبير من السلع المستوردة من الخارج، على أن تخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، بدءًا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى نهاية العام، ليصل إلى 17.95 جنيه، بدلاً من 16 جنيها، أي أن الزيادة تزيد على 12%، وهو ما سينعكس بكل تأكيد على أسعار سلع كثيرة. وفي مقدمتها السيارات، مثل سيارات الركوب الخاصة -الملاكي- والموتوسيكلات والتكاتك. اقرأ أيضًا «السوق بكرة».. أكثر 5 سيارات مستعملة عرضًا للبيع هذا رغم ما كان يحلم به غالبية الراغبين في شراء سيارة أوروبية جديدة بدون جمارك، بعد الوعود الحكومية بإلغاء الجمارك عن السيارات الأوروبية، ولكن هذا لن يحدث بعد تحرير الدولار الجمركي. ويشير عدد من التوقعات إلى حدوث زيادة ملحوظة فى أسعار بعض السلع، وهو ما يؤدى إلى رفع معدلات التضخم، بعد أن ارتفعت أسعار العديد من السلع خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث صعد معدل التضخم الشهرى بنسبة بلغت نحو 2.8% خلال شهر أكتوبر، ليرتفع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين بمقدار 211.2 نقطة، مقارنة بشهر سبتمبر 2018، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

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